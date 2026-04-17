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AGORA: Homem é executado a tiros dentro de barbearia no Jardim Centro-Oeste

A vítima, segundo apurações iniciais, teria diversas passagens policiais e utilizava tornozeleira eletrônica

17 abril 2026 - 11h20Vinícius Santos     atualizado em 17/04/2026 às 11h23
Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1Vítima morreu no local - Foto: WhatsApp / JD1  

Um homem foi morto a tiros nesta sexta-feira (17) dentro de um estabelecimento comercial na rua Catiguá, na região do bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, a vítima estaria em uma barbearia, localizada nas proximidades de uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), quando foi atingida pelos disparos.

Segundo as informações preliminares, dois suspeitos teriam chegado ao local em uma motocicleta, invadido o estabelecimento e efetuado os disparos contra o homem, que estava sentado em uma cadeira. 

A vítima, segundo apurações iniciais, teria diversas passagens policiais e utilizava tornozeleira eletrônica no momento do crime. Equipes da Polícia Militar e demais forças de segurança foram acionadas e estão no local atendendo a ocorrência. 

(*) Matéria em atualização.

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