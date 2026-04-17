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Banco Central decreta liquidação de cooperativa de crédito

A medida publicada pelo governo federal aponta risco financeiro e ameaça a credores sem garantia

17 abril 2026 - 12h36Sarah Chaves
Foto: Creditag/Facebook/ReproduçãoFoto: Creditag/Facebook/Reprodução  

Foi publicado pelo governo federal decreto que determina a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros, Creditag, com sede em Mineiros (GO). A medida foi assinada pela presidente substituta do Banco Central e já está em vigor.

A decisão tem como base o grave comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, além do risco considerado anormal aos credores quirografários, ou seja, aqueles que não possuem garantias reais. A avaliação consta em processo interno da autoridade monetária e fundamenta a intervenção mais rígida prevista na legislação do sistema financeiro.

Com a liquidação extrajudicial, a cooperativa deixa de operar normalmente e passa a ter suas atividades encerradas de forma ordenada, sob supervisão do Banco Central. O objetivo é apurar o patrimônio, pagar dívidas e buscar reduzir prejuízos aos credores, seguindo os critérios legais.

Para conduzir o processo, foi nomeada como liquidante a empresa J&J Consultoria em Gestão e Controles Ltda., que terá amplos poderes de administração e liquidação. O responsável técnico indicado é Antônio Luiz Jardim, que ficará à frente das decisões operacionais durante o procedimento.

 Nesses casos, a prioridade passa a ser a proteção do sistema financeiro e a organização do pagamento de credores.

 

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