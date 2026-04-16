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Concurso da Marinha tem vaga em MS e inscrições vão até segunda-feira (20)

O Plano de Carreira de Praças da Marinha garante estabilidade ao longo da trajetória profissional, com progressão funcional, possibilidade de ascensão até a graduação de suboficial

16 abril 2026 - 13h11Vinícius Santos e Agência Brasil
Fuzileiros Navais Fonte: Agência Marinha de NotíciasFuzileiros Navais Fonte: Agência Marinha de Notícias  

Termina na próxima segunda-feira (20) o prazo de inscrições para o concurso de Fuzileiro Naval da Marinha do Brasil, que também conta com vaga disponível em Ladário (MS). O Plano de Carreira de Praças da Marinha oferece estabilidade ao longo da carreira e possibilidade de ascensão à graduação de suboficial.

O processo seletivo é voltado a candidatos com idade entre 18 e 22 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Marinha, com taxa de R$ 40. Há possibilidade de isenção para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O pedido de isenção também deve ser feito até 20 de abril.

Vagas

São ofertadas 1.680 vagas no total, distribuídas em duas turmas. Desse total, 240 são destinadas a mulheres e 1.440 a homens. As oportunidades estão distribuídas entre unidades da Marinha no Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Manaus, Natal, Salvador, São Paulo e no município de Rio Grande (RS), além de Ladário (MS).

Formação e benefícios

Durante o curso de formação, o aluno recebe bolsa de cerca de R$ 1,4 mil, além de alimentação, uniforme e assistência médica. Após a conclusão, como fuzileiro naval, a remuneração inicial passa de R$ 2,5 mil, com acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, alimentação, uniforme, gratificações em missões e possibilidade de moradia funcional.

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