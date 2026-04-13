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Festival de artes marciais terá aulas gratuitas em shopping da Capital

Evento acontece de 15 a 19 de abril com atividades para crianças, jovens e adultos

13 abril 2026 - 18h52Taynara Menezes
Durante o evento, os participantes terão acesso a aulas conduzidas por instrutores especializadosDurante o evento, os participantes terão acesso a aulas conduzidas por instrutores especializados   (Foto: Divulgação)

O Shopping Norte Sul Plaza recebe, entre os dias 15 e 19 de abril, um festival de artes marciais com aulas gratuitas e atividades esportivas abertas ao público em Campo Grande. A programação é voltada para todas as idades, com participação de crianças a partir de quatro anos, jovens e adultos. As inscrições devem ser feitas previamente por meio de formulário online.

Durante o evento, os participantes terão acesso a aulas conduzidas por instrutores especializados, incluindo um curso de defesa pessoal gratuito, com emissão de certificado. As turmas serão organizadas por faixa etária, e os interessados poderão escolher o dia de participação. A recomendação é o uso de roupas confortáveis, como vestuário esportivo.

Além das atividades principais, o festival contará com opções de entretenimento, como mesa de pebolim e jogos eletrônicos com Xbox Kinect. A programação acontece de quarta a domingo, com horários das 16h às 22h nos dias úteis, das 15h às 22h no sábado e das 16h às 20h no domingo.

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