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Caixa, repositor e auxiliar de limpeza lideram vagas da Funsat

São 1.465 oportunidades em Campo Grande nesta sexta-feira (10)

10 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.465 vagas de emprego nesta sexta-feira (10), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 111 funções diferentes e incluem opções para candidatos com e sem experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e temporárias. O atendimento ocorre das 7h às 16h.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (378), auxiliar de limpeza (180), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (58) e auxiliar operacional de logística (50). Também há oportunidades para ajudante de carga e descarga (47), auxiliar de cozinha (42), atendente de padaria (32) e estoquista (31).

Para quem busca o primeiro emprego ou não tem experiência, há 1.077 vagas disponíveis, com destaque para operador de caixa (376), auxiliar de limpeza (141), auxiliar de padeiro (71) e atendente de lojas e mercados (62). Já para o público PCD, são 12 vagas distribuídas em funções como repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção e empacotador.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat para cadastro e encaminhamento às entrevistas. A Agência de Empregos da Funsat fica localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.  Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais oficiais da Fundação ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

 

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