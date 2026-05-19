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Curso de bolsas sustentáveis abre inscrições e aulas começam nesta sexta-feira em Campo Grande

Oficina gratuita ensina produção artesanal com garrafa PET e crochê no Ateliê da Plataforma Cultural

19 maio 2026 - 19h10Taynara Menezes
Bolsas que serão confeccionadas no cursoBolsas que serão confeccionadas no curso   (Foto: Divulgação)

O Ateliê da Plataforma Cultural está com inscrições abertas para o curso gratuito de bolsas sustentáveis feitas com garrafa PET e crochê, em Campo Grande. As aulas começam nesta sexta-feira (22), com encontro inaugural, e seguem semanalmente, sempre às sextas-feiras, das 14h às 17h.

A oficina é voltada para pessoas a partir de 13 anos e não exige conhecimento prévio em crochê, já que todo o processo será ensinado pelos artesãos responsáveis. As inscrições são feitas na hora.

Durante as atividades, os participantes aprendem técnicas de reaproveitamento de materiais e produção artesanal, unindo sustentabilidade e arte manual.

A iniciativa é da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, com foco em aproximar a população do ateliê e incentivar o artesanato.

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Energisa Michel - Maio26

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