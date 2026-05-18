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Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes

Caso foi registrado como suicídio na Deam; companheiro da vítima foi levado à delegacia e preso por posse irregular de arma de fogo

18 maio 2026 - 20h30Taynara Menezes e Vinícius Costa    atualizado em 18/05/2026 às 20h35
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quartoA fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto   (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil descartou a hipótese de feminicídio na morte da fisioterapeuta Fabíola Marcotti, de 51 anos, encontrada morta com ferimento de disparo de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (18), em uma chácara na região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande. O caso foi registrado como suicídio na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Conforme o boletim de ocorrência, o marido da vítima, o médico cardiologista João Jazbik Neto, de 72 anos, relatou que Fabíola havia realizado normalmente a rotina matinal antes de subir para o quarto do casal, no andar superior da residência. Estranhando a demora da esposa, ele subiu até o cômodo, encontrou a porta fechada e tentou contato, sem resposta. 

Em seguida, desceu novamente e ligou para o celular da vítima, mas ela não atendeu. Pouco tempo depois, ouviu um disparo de arma de fogo. Ao retornar ao quarto, encontrou Fabíola caída no chão. O médico acionou o ex-caseiro da propriedade e a Polícia Militar foi chamada.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe e a perícia. O corpo foi removido após a conclusão dos levantamentos.

João Jazbik Neto foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Além disso, acabou preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, já que armas apreendidas na propriedade estavam sem documentação.

A morte da fisioterapeuta foi lamentada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região, que publicou nota de pesar pela perda da profissional.

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Energisa Michel - Maio26

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