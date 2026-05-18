Menino de 8 anos escapa ileso após ataque de pit bull em Dourados

Menino, de 8 anos, escapou ileso após ser atacado por um cão da raça pit bull na manhã deste domingo, dia 17, em Dourados. A criança conseguiu fugir do animal antes de sofrer ferimentos graves.
O incidente ocorreu em uma rua do bairro Canaã, quando o cachorro, que estava sem coleira, avançou sobre o garoto. Moradores acionaram a Polícia Militar, e o dono do animal foi localizado pouco depois.
Segundo informações do site Dourados News, o menino corria pelo local quando foi surpreendido pelo cão. Ele não precisou de atendimento hospitalar e passa bem.
O tutor do animal foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
O caso segue sob investigação, e medidas administrativas podem ser aplicadas ao proprietário do cachorro.Reportar Erro
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