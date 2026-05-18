"Peixeiro" usava perfis fakes para atrair vítimas e ameaçava após roubos, diz Choque

Saiba Mais Polícia Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos

Lucas Felipe Alves Ferreira, conhecido como “Peixeiro”, morto em confronto com policiais militares no domingo (17), utilizava perfis falsos em redes sociais para atrair vítimas interessadas em vender motocicletas em Campo Grande. A informação foi dada nesta segunda-feira (18), pelo comandante do Batalhão de Choque da PMMS, major Cleyton da Silva Santos.

Segundo o oficial, o suspeito agia sempre da mesma forma. Ele acessava anúncios de venda de motos no Facebook Marketplace, entrava em contato com os proprietários e marcava encontros para supostas negociações. “Ele entrava numa plataforma de rede social, ali no Marketplace, no Facebook. Via quem tinha feito anúncio de motocicleta, entrava em contato com o vendedor e marcava um lugar para fazer a transação financeira”, explicou o major.

Conforme a polícia, quando as vítimas chegavam ao local combinado, Lucas utilizava um revólver calibre .38 para cometer os assaltos. “Quando a pessoa chegava para vender o bem, ele fazia uso de ameaça, uso de arma de fogo”, afirmou.

Ainda de acordo com o comandante, uma das vítimas passou a receber ameaças após ter a motocicleta roubada. O suspeito enviou mensagens dizendo, “essa moto aqui que eu roubei de você, eu vou usar ela pra te matar. Eu só não te mato porque não compensa”.

A PM informou que pelo menos cinco vítimas reconheceram Lucas Felipe como autor dos roubos. Somente no sábado (16), ele teria roubado duas motocicletas usando o mesmo modus operandi.

Apesar de usar perfis falsos para iniciar o contato, o suspeito negociava com o próprio número de telefone. “O celular que ele utilizava pra fazer o contato era o próprio celular dele mesmo. Não era nenhum celular fake não. Era o número que estava cadastrado no CPF dele”, detalhou o major.

Segundo a polícia, Lucas acumulava 58 passagens policiais, sendo nove por furto e 14 por roubo à mão armada, além de registros por associação criminosa e concurso de pessoas. Ele também tinha seis evasões do sistema prisional e estava foragido do semiaberto desde 17 de abril.

O confronto aconteceu no Jardim Noroeste, quando equipes do Choque localizaram o suspeito em uma residência. Conforme a PM, ele tentou fugir pulando muros e reagiu à abordagem armado. Baleado, foi socorrido até a UPA Tiradentes, mas morreu após dar entrada na unidade.

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