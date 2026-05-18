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Correios passam a oferecer renegociação de dívidas do Desenrola Brasil

Acordo com a Serasa permite negociar débitos presencialmente em mais de 10 mil agências, com descontos de até 90%

18 maio 2026 - 11h36Sarah Chaves
Agência dos CorreiosAgência dos Correios   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Consumidores com dívidas em aberto já podem renegociar débitos do programa Novo Desenrola Brasil presencialmente nas agências dos Correios em todo o país. A parceria firmada entre a Serasa e os Correios permite que a população tenha acesso às negociações em mais de 10 mil unidades, com descontos que podem chegar a 90%.

Ao todo, mais de 7,7 milhões de dívidas estão disponíveis para renegociação no sistema da Serasa. A iniciativa busca ampliar o acesso ao atendimento, principalmente para pessoas que têm dificuldade em utilizar plataformas digitais ou preferem resolver pendências presencialmente.

Para negociar, basta que o titular da dívida compareça a uma agência dos Correios com um documento oficial com foto. As condições oferecidas presencialmente são as mesmas disponíveis no site e aplicativo da Serasa.

Segundo a diretora da Serasa, Aline Maciel, a proposta é facilitar o processo de regularização financeira da população. “Muitas pessoas querem negociar suas dívidas, mas ainda enfrentam obstáculos como falta de acesso digital, insegurança ou dificuldade para entender as opções disponíveis. Levar esse atendimento para as agências dos Correios é uma forma de democratizar o acesso às negociações e incentivar a retomada financeira da população”, afirmou.

A parceria ocorre em meio ao aumento da inadimplência no país. Dados da Serasa apontam que o Brasil chegou a 83,3 milhões de pessoas negativadas em abril, número que representa mais da metade da população adulta. O valor médio das dívidas por consumidor é de R$ 6,8 mil.

Além do atendimento presencial, os consumidores também podem consultar e renegociar dívidas pelos canais digitais da Serasa, como site, aplicativo e WhatsApp oficial. Segundo a empresa, buscar a renegociação é uma das formas de recuperar o acesso ao crédito e reorganizar o orçamento.
 

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