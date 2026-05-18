Mulher morre após explosão de TV provocar incêndio em casa em MG

Uma mulher de 45 anos morreu após um incêndio atingir uma residência em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na tarde deste domingo (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado depois da explosão de um televisor dentro do imóvel, localizado no bairro Palmares.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas por moradores da região. Os bombeiros realizaram uma vistoria para evitar novos focos de incêndio e orientaram os moradores da casa.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela chegou a ser levada com vida ao Hospital João 23, em Belo Horizonte, mas não resistiu.

A identidade da mulher não foi divulgada. A Polícia Civil esteve na residência e vai investigar as causas do incêndio. A perícia deve apontar se a explosão do aparelho de televisão provocou o fogo.

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