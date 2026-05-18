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Política

TRE-MS determina recontagem e PSDB deve assumir vaga hoje ocupada pelo PL

João César Mattogrosso, primeiro suplente do partido tucano pode ocupar cadeira de Neno

18 maio 2026 - 13h36Sarah Chaves    atualizado em 18/05/2026 às 13h42
Deputado estadual Neno Razuk e João César Mattogrosso Deputado estadual Neno Razuk e João César Mattogrosso   (Divulgação)

Caso a mudança seja confirmada, o deputado estadual Neno Razuk (PL), que recebeu 17.023 votos nas eleições de 2022, perderia a cadeira. A vaga passaria para João César Mattogrosso, primeiro suplente do PSDB, que teve 11.650 votos no pleito. Hoje, o partido possui seis deputados estaduais e pode chegar ao sétimo nome com a recontagem.  O TRE já marcou a retotalização dos votos para quinta-feira (21), às 8h. 

Em conversa com o JD1 Notícias, o presidente estadual do PSDB e deputado estadual Pedro Caravina afirmou que, pelas contas feitas pelo partido, a legenda deve ganhar a vaga que hoje pertence ao deputado Neno Razuk (PL). 

Segundo Caravina, a mudança ocorre porque o PL perderia os votos de Raquelle Trutis na retotalização. “Com a perda dos votos da Raquelle Trutis, o PSDB fica com a sobra maior e faz sete cadeiras. E o PL perde uma”, afirmou.

A decisão também foi comentada pelo primeiro suplente do PSDB, João César Mattogrosso, que pode assumir a vaga caso a nova totalização confirme a mudança. Ao JD1 Notícias, ele afirmou que a expectativa é de que não haja mais possibilidade de recurso.

O suplente ainda explicou que a saída de deputados tucanos para o PL durante a janela partidária não interfere na nova composição. “Não interfere até porque eles foram na janela. Interferiria se eu tivesse saído para outro partido”, afirmou.

Mesmo com poucos meses restantes até o fim da atual legislatura, João César disse que pretende assumir a vaga caso seja convocado. “Não posso abrir mão. Afinal, aqueles que acreditaram o voto em 2022 para mim, com toda certeza, esperam que a gente exerça nossos mandatos”, declarou.

Segundo o advogado eleitoral Vínicius Monteiro Paiva, ouvido pela reportagem, as chances de um novo recurso apresentado por Neno Razuk surtirem efeito são consideradas baixas, já que já houve pedido de recontagem dos votos determinado pela Justiça Eleitoral.

A reportagem procurou Neno Razuk, mas não obteve retorno até a publicação.

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