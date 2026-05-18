Senado vai analisar isenção de ISS para empresas da Copa do Mundo Feminina

O Senado vai analisar um projeto de lei que autoriza municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) para empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e faz parte dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro com a Federação Internacional de Futebol (Fifa) para sediar o torneio. O texto prevê que o benefício poderá ser aplicado apenas a empresas que já recebam incentivos fiscais federais ligados à organização da competição.

O projeto não cria automaticamente a isenção do imposto. A medida estabelece uma autorização legal para que cada município ou o Distrito Federal decida, por meio de legislação própria, se vai conceder ou não o benefício fiscal.

Segundo o governo federal, a proposta é necessária porque a Constituição determina que regras sobre concessão de incentivos relacionados ao ISS sejam definidas por norma nacional. O Executivo afirma ainda que a medida não interfere na autonomia dos municípios, já que a decisão final sobre a aplicação da isenção continuará sendo local.

O texto também estabelece que o prazo da eventual isenção deverá acompanhar o período dos incentivos fiscais concedidos pela União para a realização do evento.

De acordo com a justificativa do projeto, não há impacto imediato nas contas públicas, uma vez que a renúncia de arrecadação só ocorrerá caso estados e municípios aprovem leis próprias concedendo o benefício.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá jogos em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre.

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