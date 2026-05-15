Menu
Menu Busca sexta, 15 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Política

Investimento federal vai ampliar combate a queimadas em Paranaíba

Cidade receberá caminhão-pipa após pedido de produtores rurais apresentado ao deputado Beto Pereira

15 maio 2026 - 12h38Sarah Chaves
O deputado também destinou recursos para outras áreas do municípioO deputado também destinou recursos para outras áreas do município   (Divulgação)

Com investimentos de R$ 477,6 mil destinados pelo deputado federal Beto Pereira, a cidade de Paranaíba vai reforçar o combate a incêndios na zona rural com a compra de um caminhão-pipa. A ordem de pagamento foi empenhada nesta semana.

O recurso atende uma solicitação apresentada por produtores rurais ao parlamentar, por meio do presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Gilmar Macedo. Segundo o sindicato, a falta de equipamentos adequados dificulta o controle de queimadas, principalmente nos períodos de estiagem, quando o fogo avança mais rapidamente sobre propriedades rurais e áreas de preservação.

“A compra do caminhão-pipa tem como finalidade o apoio aos produtores e o controle de queimadas, especialmente em períodos de estiagem ou na zona rural”, afirmou Beto Pereira.

Além do investimento para reforçar o combate a incêndios, o deputado também destinou recursos para outras áreas do município. Na educação, foram empenhados R$ 198 mil para a Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa e R$ 505 mil para a Escola José Garcia Leal. Já a assistência social recebeu R$ 200 mil para custeio.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Política
STF decide que lei da igualdade salarial entre homens e mulheres é constitucional
Ex-governador do RJ, Claudio Castro
Política
Operação da PF mira Cláudio Castro e empresário ligado à Refit
Lula se referia ao escândalo envolvendo o senador pelo Rio de Janeiro
Política
"É um caso de polícia", diz Lula sobre relação entre Flávio e Vorcaro
Mário Frias
Política
STF apura emenda parlamentar para produtora de filme sobre Bolsonaro
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Desembargador nega prisão humanitária e mantém Bernal preso em Campo Grande
Marcha para Jesus em Campo Grande - Foto: Reprodução
Política
Crise provocada por Wilton Acosta pode comprometer apoio do Governo à 'Marcha para Jesus'
Osmar Domingues Jeronymo -
Interior
Municípios de MS enfrentam dificuldades para receber emendas e TCE aciona STF
Sede do STF - Foto: Antonio Augusto
Justiça
STF julga nesta quinta-feira lei da igualdade salarial entre homens e mulheres
Foto: Izaias Medeiros
Política
Vereadores votam mudanças na isenção do IPTU em Campo Grande
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Defesa de Bernal recorre ao TJMS e pede 'prisão humanitária' em caso de assassinato

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos