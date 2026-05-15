Investimento federal vai ampliar combate a queimadas em Paranaíba

Com investimentos de R$ 477,6 mil destinados pelo deputado federal Beto Pereira, a cidade de Paranaíba vai reforçar o combate a incêndios na zona rural com a compra de um caminhão-pipa. A ordem de pagamento foi empenhada nesta semana.

O recurso atende uma solicitação apresentada por produtores rurais ao parlamentar, por meio do presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Gilmar Macedo. Segundo o sindicato, a falta de equipamentos adequados dificulta o controle de queimadas, principalmente nos períodos de estiagem, quando o fogo avança mais rapidamente sobre propriedades rurais e áreas de preservação.

“A compra do caminhão-pipa tem como finalidade o apoio aos produtores e o controle de queimadas, especialmente em períodos de estiagem ou na zona rural”, afirmou Beto Pereira.

Além do investimento para reforçar o combate a incêndios, o deputado também destinou recursos para outras áreas do município. Na educação, foram empenhados R$ 198 mil para a Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa e R$ 505 mil para a Escola José Garcia Leal. Já a assistência social recebeu R$ 200 mil para custeio.



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