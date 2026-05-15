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Fotógrafa do Paraná se surpreende com "show" de araras às margens da BR-163

Moradora de Cascavel registrou cerca de 50 aves em interação próximo de Campo Grande

15 maio 2026 - 12h12Sarah Chaves
Segundo Josieli, a quantidade de aves chamou atençãoSegundo Josieli, a quantidade de aves chamou atenção   (Josieli Cristina Ferreira/myclicksnature)

Uma viagem pela BR-163, próximo a Campo Grande, terminou em um registro inesperado para a fotógrafa amadora Josieli Cristina Ferreira de Castro, moradora de Cascavel. Durante o trajeto, ela encontrou dezenas de araras-canindé reunidas às margens da rodovia e decidiu parar para fotografar a cena.

As imagens mostram casais da ave em voo e interação natural da fauna do Pantanal sul-mato-grossense. Segundo Josieli, a quantidade de aves chamou atenção justamente por não ser algo comum de se ver na região onde mora.

“Estava passando pela 163 quando avistei elas, tão lindas. Aqui na nossa região não é comum ver tantas araras, acho que tinha mais de 50 no local”, contou ao JD1.

Apaixonada por natureza, Josieli mantém a página @myclicksnature nas redes sociais, onde publica registros de animais e paisagens feitos por hobby. Ela explica que costuma fotografar sempre que encontra algo que considera "interessante", seja em viagens ou no dia a dia.

 

 

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