Corpo de homem desaparecido no Rio Correntes é encontrado em Sonora

Homem, de 38 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15) após desaparecer no Rio Correntes, em Sonora, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Coxim, que realizou buscas desde a quinta-feira (14), quando a vítima sumiu nas águas do rio durante uma pescaria.

Segundo a Rádio Rec, de Sonora, o homem teria entrado no rio para tentar desenroscar um anzol e acabou submergindo, não retornando à superfície.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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