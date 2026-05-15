Motorista de Saveiro morre em colisão frontal com carreta na MS-276

O motorista Josimar Cavalcante Matos, de 49 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira, dia 14, na MS-276, entre Deodápolis e o distrito de Culturama.

Ele estava seguindo em uma Volkswagen Saveiro para uma fazenda, quando por motivos a serem apurados, colidiu frontalmente com uma carreta, conduzida por um homem, natural de Naviraí, que não sofreu ferimentos.

Segundo o site Ligado na Notícia, devido ao forte impacto, Josimar morreu na hora, enquanto o caminhoneiro saiu ileso. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

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