Polícia descarta homicídio após morte de mulher em distrito de Dourados

A morte de Maria de Lurdes Pereira Lopes Agueiro, de 56 anos, registrada na manhã desta quinta-feira (14), no distrito de Panambi, em Dourados, foi causada por fatores naturais.

Inicialmente, o caso era tratado como suspeita de homicídio após a perícia identificar marcas no corpo da vítima que levantaram a hipótese de agressão.

Segundo o site Dourados News, no entanto, conforme o delegado Dermeval Inácio da Cruz Neto, os sinais foram provocados em decorrência de um derrame.

Maria de Lurdes foi encontrada sem vida sobre a cama, no quarto da residência onde morava com o marido e um filho.

Durante as primeiras diligências, uma pessoa chegou a ser presa diante da suspeita de envolvimento em possível crime. Após a conclusão preliminar da investigação, a hipótese foi descartada.

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