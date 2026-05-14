Jovem é ferido a tiros ao ser chamado no portão de casa em Três Lagoas

Um ataque a tiros deixou um jovem, de 20 anos, ferido no início da manhã desta quinta-feira (14), em Três Lagoas. O crime aconteceu em uma casa localizada no bairro Vila Haro, e a vítima precisou ser socorrida às pressas para uma unidade de saúde.

Moradores ouviram os disparos de arma de fogo na Rua Irmã Rosita de Oliveira. Quando as equipes chegaram, o rapaz já havia sido levado por terceiros para atendimento médico.

Segundo o site 24h News MS, à polícia, o jovem contou que estava dentro da residência quando ouviu alguém chamando no portão. Ao sair para verificar, foi surpreendido por dois homens armados, que efetuaram vários disparos e fugiram em seguida.

A vítima foi atingida no pescoço, na região das costas e próximo ao tórax. Apesar de ferido, o rapaz disse não reconhecer os autores do atentado. Testemunhas relataram que os suspeitos poderiam estar usando um carro branco, uma motocicleta vermelha e até uma bicicleta elétrica durante a fuga.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil. O jovem permanece internado na unidade de saúde.

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