Homem que tentou matar ex-companheira com canivete em Selvíria é preso no Ceará

O homem investigado por tentar matar a ex-companheira com golpes de canivete em Selvíria foi preso no Estado do Ceará, após fugir da cidade logo depois do ataque ocorrido na madrugada da última segunda-feira (11). Contra ele já havia uma medida protetiva de urgência em favor da vítima.

Segundo a investigação, a mulher seguia para o trabalho quando foi abordada pelo ex-companheiro, que insistiu em conversar. Diante da negativa, ele a derrubou no chão e iniciou os golpes com um canivete.

A agressão só foi interrompida graças à intervenção de trabalhadores da coleta de lixo que passavam pelo local no momento do crime. A vítima foi socorrida consciente ao hospital, apresentando diversas lesões.

Após o caso, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul representou pela prisão preventiva do investigado. O suspeito foi localizado no Ceará por meio de trabalho de inteligência realizado com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

O caso segue sob investigação.

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