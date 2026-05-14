CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até a Copa de 2030

Novo acordo mantém italiano à frente do Brasil por mais um ciclo mundial

14 maio 2026 - 18h22Vinicius Costa
Ancelotti teve contrato renovado até 2030   (Rafael Ribeiro / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. O treinador italiano seguirá no comando da Seleção Brasileira por mais um ciclo após ter assumido a equipe em maio de 2025.

O novo acordo foi oficializado menos de um mês antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Na próxima segunda-feira (18), Ancelotti fará a convocação final dos 26 jogadores que disputarão o Mundial.

Desde que assumiu a seleção, o treinador comandou o Brasil em dez partidas, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Nesse período, a equipe marcou 18 gols e sofreu oito.

Em nota divulgada pela CBF, Ancelotti afirmou que a renovação representa a continuidade do projeto para recolocar a Seleção Brasileira “no topo do mundo”. A entidade também destacou confiança no trabalho desenvolvido pelo técnico junto ao elenco e à torcida. 

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho", disse Ancelotti.

