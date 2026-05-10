De desconhecido a destaque nacional, tiro com arco vive expansão em MS

O tiro com arco em Mato Grosso do Sul vive um momento de transformação, mas certamente o mais especial em toda a sua existência. Antes com pouca expressão no cenário nacional, o Estado passou conquistar títulos, ter mais relevância e ocupar posição de respeito na modalidade, principalmente em virtude dos apoios recentes e dos resultados em diversas categorias do esporte.

Essa avaliação vem com bastante entusiasmo por parte da Fetarco (Federação de Tiro com Arco de Mato Grosso do Sul), comandada por Jean Henrique. O destaque principal é a conquista do apoio do Comitê Paralímpico e Olímpico Brasileiro, que trouxe projetos de iniciação até o alto rendimento, com o uso de recursos materiais e pessoais. Apoios estaduais também serviram como upgrade na modalidade no Estado.

O apoio do governo estadual serviu para amparar os atletas com bolsas, mas também incentivas cidades, como Ribas do Rio Pardo, a inovarem com projetos piloto de estruturação de atletas de base.

"Isso tudo fez com que saíssemos de um estado praticamente sem expressão na modalidade, para um estado respeitado em âmbito nacional, com títulos de importância nacional, como campeonatos brasileiros paralímpicos, campeonatos brasileiros de base, e também o JUBS (Jogos Universitários Brasileiros), aonde se destacam vários atletas, entre campeões, vices e terceiros lugares em suas categorias. Buscamos hoje formar atletas adultos para competir na única categoria que não temos hoje no âmbito nacional", disse.

Apesar do avanço, ainda há obstáculos a serem superados. O principal deles, segundo o presidente, é o alto custo dos equipamentos. "Um dos maiores desafios hoje, que não é só no âmbito estadual, mas nacional, é a questão de material. Infelizmente, é um material muito caro, e para adquirir demanda vários apoios, o que leva tempo", pontua.

Outro entrave está na formação de profissionais. "Temos poucos instrutores formados. Aqui no Estado eu sou o único técnico formado e confederado, com licença para atuar. Essa questão de pessoas para trabalhar com a modalidade ainda é muito precária", completa.

Mesmo com o progresso, o dirigente reconhece que o próximo passo é ampliar o acesso a patrocínios e consolidar a estrutura da modalidade. Com base sólida em construção e resultados já expressivos, o tiro com arco sul-mato-grossense segue mirando voos mais altos no cenário nacional.

Jean Henrique está a frente da federação desde 2018 e entende muito do riscado quando o assunto é tiro com arco. Porém, sua trajetória no esporte começou muito antes, em 2013, quando passou pela arbitragem e depois, com o passar dos anos, sua presença ficou ainda maior e houve uma oportunidade em que ele não desperdiçou.

"Em 2013, eu fiz o curso de arbitragem de tiro com arco oferecido pela federação que na época era presidida pelo Gustavo Ferreira. A proximidade com os atletas e a curiosidade acabei me aprofundando para além da arbitragem", relembra. No ano seguinte, ele passou a atuar também como instrutor, mesmo ainda na graduação. A entrada na gestão ocorreu em 2018, em um momento de transição. "Por questões pessoais, o então segundo presidente teve que abdicar do seu posto. A vaga foi aberta e, em pleito de chapa única e por aclamação, fui eleito, a princípio de forma temporária, mas que se perdurou de anos até os dias atuais", finaliza.

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