Rapaz fica em estado grave após ser espancado por dívida de drogas na Capital

Rapaz, de 26 anos, ficou em estado grave após ser espancado por várias pessoas durante a noite deste sábado, dia 9, na região do Estrela do Sul, em Campo Grande. A mãe dele, de 47 anos, também foi agredida.

As agressões teriam acontecido após a vítima ter contraído supostamente uma dívida referente à drogas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima ficou com diversas lesões e fraturas pelo corpo, incluindo o diagnóstico de traumatismo craniano grave. A mãe dele não sofreu ferimentos graves.

O caso aconteceu na Rua Veridiana, em um ponto conhecido como 'Ponte do Estrela'. As agressões cessaram após muita gritaria e aglomeração de pessoas, fazendo com que os suspeitos fugissem do local.

O rapaz foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

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