Menu
Menu Busca domingo, 10 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motoentregador morre ao colidir em traseira de caminhão em Maracaju

Veículo estava estacionado na rua Antônio João, na Vila Juquita

10 maio 2026 - 14h10Vinicius Costa
Motoentregador bateu na traseira de caminhãoMotoentregador bateu na traseira de caminhão   (Maracaju Speed)

O motoentregador Franciel Junior dos Santos Geronimo, de 25 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite deste sábado, dia 9, em Maracaju - 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo uma motocicleta, quando em determinado momento, seguindo pela rua Antônio João, na Vila Juquita, colidiu contra a traseira de um caminhão estacionado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Soriano, mas não resistiu.

A Polícia Militar chegou a ser acionada para o local e coletou algumas informações.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Identificado motociclista que morreu após bater em caminhonete na Duque de Caxias
Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Drogas apreendidas pelos policiais
Polícia
Choque prende suspeito de tráfico após tentativa de fuga em Aparecida do Taboado
Motocicleta conduzida pela vítima
Polícia
Colisão no cruzamento deixa motociclista ferido em Corumbá
Casa ficou destruída
Polícia
Vela acesa pode ter causado incêndio que destruiu casa em Ladário
Imagem ilustrativa | Pedra com sangue
Polícia
Homem é socorrido inconsciente após agressão com pedrada em Corumbá
Presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar
Polícia
Casa de presidente do TRE-MS é invadida por ladrões em Campo Grande
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Drogas apreendidas pela PRF
Polícia
Duas mulheres são presas com droga no corpo na BR-262, em Água Clara

Mais Lidas

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Local do crime - Foto: Brenda Assis
Justiça
Por assassinato a tiros no bairro Moreninha, réu é condenado a 16 anos de prisão