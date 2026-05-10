Motoentregador morre ao colidir em traseira de caminhão em Maracaju

O motoentregador Franciel Junior dos Santos Geronimo, de 25 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite deste sábado, dia 9, em Maracaju - 160 quilômetros de Campo Grande.
Ele estava conduzindo uma motocicleta, quando em determinado momento, seguindo pela rua Antônio João, na Vila Juquita, colidiu contra a traseira de um caminhão estacionado.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento no Hospital Soriano, mas não resistiu.
A Polícia Militar chegou a ser acionada para o local e coletou algumas informações.
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.Reportar Erro
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