Jovem de 20 anos morre após tentar ultrapassagem na BR-163 em Rio Verde

Renato Echeverria da Rocha Júnior, de 20 anos, morreu após tentar ultrapassar um caminhão na BR-163, próximo ao acesso para Rio Verde, em Mato Grosso do Sul, na tarde deste sábado (9).

Segundo informações do site Rio Verde News, o jovem conduzia uma Volkswagen Saveiro no sentido Rio Verde de Mato Grosso/São Gabriel do Oeste quando realizou a manobra e percebeu uma caminhonete trafegando no sentido contrário da rodovia.

Ao tentar retornar para a pista, a Saveiro rodou, bateu lateralmente no caminhão e, em seguida, colidiu de frente com a caminhonete.

Equipes de resgate foram acionadas e Renato chegou a ser socorrido com sinais vitais, sendo encaminhado ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde de Mato Grosso, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista da caminhonete ficou ferido e recebeu atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também