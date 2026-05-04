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Mulher dá entrada ferida em hospital e companheiro é preso na rodoviária de Deodápolis

Após abordagem, foi confirmada a identidade do suspeito, sendo-lhe dada voz de prisão pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica

04 maio 2026 - 12h36Vinícius Santos
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: IlustrativaCaso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa  

A Polícia Militar prendeu um homem na rodoviária de Deodápolis após uma ocorrência de violência doméstica atendida no domingo (3), por volta das 12h30. A equipe policial foi acionada por funcionários do hospital, depois que uma mulher deu entrada na unidade apresentando lesões e relatando ter sido vítima de agressão.

Os policiais foram até o hospital, onde conversaram com a vítima para colher mais detalhes. No local, ela confirmou que teria sido agredida pelo companheiro.

Diante das informações repassadas, a equipe iniciou diligências e se deslocou até a rodoviária do município, onde localizou um indivíduo com as características informadas. Após abordagem, foi confirmada a identidade do suspeito, sendo-lhe dada voz de prisão pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

As partes foram encaminhadas para realização de exame de corpo de delito, sendo constatada lesão na região do lábio superior da vítima. Em seguida, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica e destaca que atua de forma firme na proteção das vítimas e na responsabilização dos autores.

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