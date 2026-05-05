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Suspeito morre em troca de tiros após perseguição com a PM em Costa Rica

Indivíduo não respeitou a abordagem inicial dos policiais

05 maio 2026 - 19h33Vinicius Costa    atualizado em 05/05/2026 às 19h43
Local onde aconteceu o confrontoLocal onde aconteceu o confronto   (Maria Luiza Pellegrini/Ms Todo Dia.)

Indivíduo, até o momento identificado como Japa, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar no começo da noite desta terça-feira, dia 5, na Rua Ambrosina Paes Coelho, Vila Alvorada, em Costa Rica.

A troca de tiros aconteceu após uma perseguição que aconteceu após o suspeito não respeitar a ordem de abordagem. Ele estava em um veículo Chevrolet Celta.

Segundo informações do site MS Todo Dia, os policiais tentaram frear a fuga do suspeito atirando no pneu do veículo, mas houve o revide e durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido e acabou falecendo no local.

Conforme os detalhes iniciais, o suspeito seria de alta periculosidade.

A Polícia Militar deve emitir nota logo mais. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

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