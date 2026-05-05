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Espetáculo "Cabeça de Toco" chega à Capital após apresentação em festival de teatro em São Paul

Montagem da Arado Cultural tem sessão gratuita no Sesc Teatro Prosa nesta quinta-feira (07)

05 maio 2026 - 18h50Taynara Menezes

Após ser apresentado na 11ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MIT SP), o espetáculo “Cabeça de Toco, aqui tudo é mato”, da Arado Cultural, chega a Campo Grande com sessão gratuita nesta quinta-feira (07), às 19h, no Sesc Teatro Prosa.

A apresentação integra o projeto “Cabeça de Toco, uma experiência dançante com crianças”, que promoveu vivências em dança e mediações artísticas em escolas da rede municipal antes das sessões no teatro.

Segundo a idealizadora do projeto, Renata Leoni, a proposta busca ampliar a experiência das crianças com a arte antes da ida ao teatro. “As mediações são encontros práticos que ocorrem antes da apreciação do espetáculo, possibilitando às crianças o contato com os elementos da obra, com a finalidade de cultivar atenção, presença e escuta sensível diante das experiências estéticas”, explicou.

As ações passaram por seis escolas municipais entre abril e maio, envolvendo estudantes em atividades preparatórias para o espetáculo. Além da sessão aberta ao público nesta quinta-feira, o projeto também realizou apresentações nos dias 05 e 06, voltadas a alunos da rede municipal.

A obra propõe uma reflexão sobre a relação entre corpo, natureza e território no Centro-Oeste, utilizando dança, teatro e artes visuais para explorar temas como meio ambiente, memória e transformação.

A sessão desta quinta-feira é gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

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