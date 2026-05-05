Rapper GOG é confirmado na Revoada Cultural em Campo Grande

O rapper GOG, um dos nomes mais influentes do hip hop nacional, está confirmado como atração da Revoada Cultural, que será realizada no fim de maio, em Campo Grande.

Conhecido como “Poeta do Rap Nacional”, o artista sobe ao palco no dia 30, levando ao público um repertório marcado por crítica social e narrativas das periferias, em um dos principais shows da programação.

O evento acontece nos dias 30 e 31 de maio, com atividades gratuitas na Rua Maracaju, no cruzamento com a 14 de Julho, reunindo diversas expressões culturais ao longo de dois dias.

A proposta da Revoada Cultural é transformar o centro da cidade em um espaço de convivência, com apresentações de música, dança, teatro, literatura e cultura urbana, além de batalhas de rima e intervenções artísticas.

A programação inclui ainda uma feira com expositores locais de gastronomia e artesanato, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo a produção regional.

A Revoada Cultural é uma realização do Instituto Imòlé, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Mais atrações e novidades da programação serão divulgadas nos próximos dias pelas redes sociais oficiais do evento, no perfil @revoadaculturalcg.

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