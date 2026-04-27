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Cultura

Com 6 milhões de seguidores, DJ Bárbara Labres é atração em show em MS

Artista estará presente na 5ª Festa das Cores, em São Gabriel do Oeste, no dia 30 de maio

27 abril 2026 - 12h22Vinicius Costa
DJ Bárbara Labres é bastante conhecida nas redes sociaisDJ Bárbara Labres é bastante conhecida nas redes sociais   (Reprodução/Instagram/@barbaralabres)

A DJ Bárbara Labres, que acumula mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, é uma das atrações confirmadas para a 5ª Festa das Cores, que acontece no dia 30 de maio, em São Gabriel do Oeste - município a 137 quilômetros de Campo Grande.

O evento integra a programação do 46º aniversário da cidade e também conta com outras atrações, como Henrique e Diego, e a banda Traia Véia, que acontecerão no dia 11 de maio, no Centro de Eventos Felipe Eduardo Grimm.

O evento tem como proposta reunir participantes em uma celebração com uso de pós coloridos, criando um ambiente de entretenimento e forte apelo visual.

Bárbara Labres é DJ, produtora, compositora e influenciadora brasileira. Conhecida nacionalmente como “DJ gata”, consolidou espaço na cena funk e eletrônica, acumulando milhões de reproduções com músicas como “Beat Gostosinho”.

A Festa das Cores é caracterizada pela proposta de experiências sensoriais, em que o público participa ativamente com lançamentos de cores ao longo do evento, marcando momentos específicos da programação.

O evento é gratuito para a população de São Gabriel do Oeste.

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