Revoada Cultural leva programação gratuita ao centro de Campo Grande

Programação inclui shows, intervenções artísticas e feira com produtores locais

26 abril 2026 - 16h12Vinicius Costa

Campo Grande recebe, nos dias 30 e 31 de maio, a Revoada Cultural, evento gratuito com programação artística e feira cultural no centro da cidade. As atividades ocorrem das 12h à meia-noite, no cruzamento das ruas 14 de Julho e Maracaju, com acesso aberto ao público.

A iniciativa reúne diferentes manifestações culturais, como música, dança, teatro, literatura e cultura urbana, com apresentações ao longo dos dois dias. A programação inclui gêneros como sertanejo, samba, rock, MPB, hip hop, eletrônico e forró, além de intervenções artísticas e batalhas de rima.

Além das apresentações, o evento contará com uma feira cultural com expositores locais nas áreas de gastronomia e artesanato. A proposta é valorizar produtores de Campo Grande e ampliar o acesso da população a produtos e expressões culturais.

De acordo com a organização, o evento busca ocupar o espaço público com atividades culturais e ampliar o acesso à arte. A expectativa é que a iniciativa passe a integrar o calendário cultural da Capital.

A Revoada Cultural é realizada pelo Instituto Imòlé, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

