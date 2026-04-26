Revoada Cultural leva programação gratuita ao centro de Campo Grande

Campo Grande recebe, nos dias 30 e 31 de maio, a Revoada Cultural, evento gratuito com programação artística e feira cultural no centro da cidade. As atividades ocorrem das 12h à meia-noite, no cruzamento das ruas 14 de Julho e Maracaju, com acesso aberto ao público.
A iniciativa reúne diferentes manifestações culturais, como música, dança, teatro, literatura e cultura urbana, com apresentações ao longo dos dois dias. A programação inclui gêneros como sertanejo, samba, rock, MPB, hip hop, eletrônico e forró, além de intervenções artísticas e batalhas de rima.
Além das apresentações, o evento contará com uma feira cultural com expositores locais nas áreas de gastronomia e artesanato. A proposta é valorizar produtores de Campo Grande e ampliar o acesso da população a produtos e expressões culturais.
De acordo com a organização, o evento busca ocupar o espaço público com atividades culturais e ampliar o acesso à arte. A expectativa é que a iniciativa passe a integrar o calendário cultural da Capital.
A Revoada Cultural é realizada pelo Instituto Imòlé, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.