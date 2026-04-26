Ciclista cai em rodovia e morre horas depois em hospital de Nova Andradina

Ele estava pedalando pela rodovia, quando próximo ao Córrego Esperança, sofreu uma queda e permaneceu caído na pista

26 abril 2026 - 16h45Vinicius Costa
Ciclista morreu no Hospital Regional   (Jornal da Nova)

O ciclista Silvio Trindade Lourenço, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo, dia 26, horas após ter sofrido um acidente na MS-134, entre Nova Andradina e Batayporã.

Ele estava pedalando pela rodovia, quando próximo ao Córrego Esperança, Silvio sofreu uma queda e permaneceu caído na pista.

Alguns caminhoneiros que passavam pelo local, decidiram interditar a via para evitar novos acidentes e acionaram o Corpo de Bombeiros, segundo o site Jornal da Nova.

O ciclista foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Regional de Nova Andradina com traumatismo cranioencefálico grave.

Porém, devido aos ferimentos graves, ele não resistiu e faleceu nas dependências hospitalares.

