Mulher morre em acidente entre bicicleta elétrica e carro em São Gabriel do Oeste

Mulher, de 56 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na manhã desta sexta-feira, dia 24, após não resistir aos ferimentos sofridos em um acidente de trânsito em São Gabriel do Oeste.

A vítima estava em uma bicicleta elétrica, quando se envolveu em uma colisão com um carro, conduzido por um homem, de 34 anos, no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Rui Barbosa, por volta das 6h.

Segundo o site Idest, ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo horas depois na unidade hospitalar.

Conforme a versão do condutor, ele estava seguindo em seu Toyota Etios pela Avenida Rui Barbosa, quando ao chegar no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, não percebeu a aproximação da bicicleta elétrica devido à incidência do sol em seu rosto.

Ainda conforme o site local, quando a Polícia Militar chegou ao local dos fatos, o veículo de passeio não se encontrava no cruzamento. Ele teria sido removido para a casa do condutor, pois estava com o licenciamento atrasado, sendo recolhido posteriormente pelas autoridades.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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