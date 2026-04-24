VÍDEO: Imóvel de casal assassinado é incendiado no Jardim Noroeste

O imóvel onde moravam Ivani Pereira, de 58 anos, e o companheiro, que não teve a identificação divulgada até o momento, foi incendiado na noite desta quinta-feira, dia 23, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O casal foi vítima de homicídio por parte de Lucas Ribeiro Carvalho, de 25 anos, na noite de terça-feira, dia 21.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e as chamas se iniciaram por volta das 21h. Moradores chegaram a ficar temerosos, pois o fogo estava se espalhando rapidamente e foi necessário atuação do Corpo de Bombeiros.

As imagens foram divulgadas pelo portal 'Noroeste Mil Grau 67', no Instagram. No vídeo é possível perceber o tamanho das chamas no imóvel, que fica na rua Dom João VI.

O suspeito Lucas Ribeiro foi preso na madrugada de quarta-feira, dia 22, por equipes do Batalhão de Choque e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil. Ele chegou a confessar o crime ao dizer que tentou reaver equipamentos de trabalho que teriam sido furtados pelo casal.

Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pelo crime de duplo homicídio qualificado.

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