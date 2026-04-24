Viu a Milly? Cadela idosa desapareceu na Vila Progresso

A cadela Milly de 15 anos está desaparecida desde o dia 1º de abril na Vila Progresso, em Campo Grande. A pet saiu de casa após passar por uma fresta no portão, na Rua Aparecida, e não foi mais vista.

Imagens de câmeras de segurança mostram o animal seguindo em direção à Avenida Rui Barbosa, rumo ao Jardim Paulista, em horário de grande movimento por conta da saída de alunos de um colégio na região. Após esse trajeto, não há novos registros ou informações sobre o paradeiro, conforme o site Diário Sul-Mato-Grossense.

Segundo a tutora Bruna, que está com Milly desde de seus dois meses de vida, a cadela é idosa e faz uso contínuo de medicamentos para dor, devido a problemas na coluna, como hérnia de disco. “Ela toma remédio para dor e estava em tratamento. A gente não sabe como ela está agora”, afirma.

A família pede ajuda para localizar o animal. Informações podem ser repassadas pelo telefone (67) 99149-1052.





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