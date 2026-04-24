Lei cria "Abril Azul" para conscientização sobre autismo na Capital

A Prefeitura de Campo Grande sancionou e publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (24) a Lei que institui o “Abril Azul” no calendário oficial do município. A iniciativa prevê, todos os anos, ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao longo de todo o mês de abril.

De acordo com a lei, o objetivo é ampliar a informação sobre o autismo, incentivar a inclusão social e combater o preconceito contra pessoas com TEA. O texto também prevê a divulgação de políticas públicas e dos direitos garantidos aos autistas e seus familiares, além de estimular a capacitação de profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social.

As ações poderão ser realizadas pelo Executivo municipal em parceria com entidades da sociedade civil, por meio de campanhas educativas, atividades informativas e mobilizações voltadas à população.

Como parte da campanha, prédios públicos poderão ser iluminados na cor azul e exibir o laço com estampa de quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização sobre o autismo.

A lei já está em vigor e passa a integrar oficialmente o calendário de eventos da Capital.

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