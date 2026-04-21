Menu
Menu Busca quarta, 22 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste

Mulher chegou a ter a mão decepada diante dos golpes de foice e facão

21 abril 2026 - 22h08Vinicius Costa e Vinicius Santos    atualizado em 21/04/2026 às 22h08
Corpo da mulher foi encontrado na ruaCorpo da mulher foi encontrado na rua   (Vinicius Santos)

Homem e uma mulher, até o momento não identificados, foram assassinados com requintes de crueldade na noite desta terça-feira, dia 21, em um barraco na rua Dom João VI, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

O local em que eles estavam, conforme informações preliminares apuradas pela reportagem, era utilizado por usuários de drogas. O suspeito de cometer o crime usou um facão e uma foice.

Ainda conforme apurado pelo JD1, a mulher chegou a ter uma das mãos decepadas diante de tamanha violência exercida pelo suspeito.

Informações preliminares também apontam que o casal seria suspeito de cometer alguns furtos no bairro. Porém, detalhes ainda estão sendo apurados pelas autoridades.

Outra pessoa também teria sido atingida pelos ataques e foi encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em razão dos ferimentos graves.

A Polícia Militar isolou o local e é esperado a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casal foi morto de forma brutal
Polícia
Polícia reforça equipes na busca por suspeito de matar casal no Jardim Noroeste
Após família doar órgãos, subtenente que atirou na companheira será velado nesta quarta-feira
Polícia
Após família doar órgãos, subtenente que atirou na companheira será velado nesta quarta-feira
Polícia esteve no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morre após sofrer ataque a tiros no Jardim Monumento, em Campo Grande
Atuação da PM foi determinante na prisão
Polícia
Homem é preso por descumprir medida protetiva em Rio Brilhante
Idoso desaparece após briga em bar e família pede ajuda para encontrá-lo em Campo Grande
Polícia
Idoso desaparece após briga em bar e família pede ajuda para encontrá-lo em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na residência
Polícia
Polícia Federal encontra tonelada de droga em imóvel em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Expulso de boate, homem mostra órgão genital para clientes na Capital
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
Mulher escapa de ser morta pelo companheiro ao ser alvo de 11 tiros na Capital
IML de Ponta Porã
Polícia
Bebê é encontrado morto em lixeira por coletadores de lixo em Ponta Porã
Fundação Hospitalar de Costa Rica
Polícia
Homem com mais de 220 ocorrências é perseguido a tiros e se refugia em igreja em MS

Mais Lidas

Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC
Militar estava internado sob escolta
Polícia
Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira
Karyn está desaparecida e polícia investiga possível fuga
Polícia
Campo-grandense desaparecida em SC lutava contra vício no 'jogo do tigrinho'