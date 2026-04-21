AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 21/04/2026 às 22h08

Homem e uma mulher, até o momento não identificados, foram assassinados com requintes de crueldade na noite desta terça-feira, dia 21, em um barraco na rua Dom João VI, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

O local em que eles estavam, conforme informações preliminares apuradas pela reportagem, era utilizado por usuários de drogas. O suspeito de cometer o crime usou um facão e uma foice.

Ainda conforme apurado pelo JD1, a mulher chegou a ter uma das mãos decepadas diante de tamanha violência exercida pelo suspeito.

Informações preliminares também apontam que o casal seria suspeito de cometer alguns furtos no bairro. Porém, detalhes ainda estão sendo apurados pelas autoridades.

Outra pessoa também teria sido atingida pelos ataques e foi encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em razão dos ferimentos graves.

A Polícia Militar isolou o local e é esperado a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

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