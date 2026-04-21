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Após família doar órgãos, subtenente que atirou na companheira será velado nesta quarta-feira

Morte encefálica foi confirmada na segunda (20); cerimônia ocorre no Memorial Park, em Campo Grande

21 abril 2026 - 22h01Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 21/04/2026 às 22h05

Após a família autorizar a doação de órgãos, o subtenente aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Charles Cano da Mota, de 56 anos, será velado nesta quarta-feira (22), em Campo Grande.

A morte encefálica foi confirmada na tarde de segunda-feira (20). O procedimento de doação aconteceu nesta terça-feira (21).

O velório ocorre a partir das 7h, na capela do Cemitério Memorial Park, onde também será realizado o sepultamento, às 16h30.

O subtenente estava internado desde o dia 13, sob escolta policial, após atirar contra a companheira dentro de casa e, em seguida, disparar contra si, no bairro Jardim Colúmbia.

A mulher foi socorrida e encaminhada à Santa Casa sem risco de vida. O caso é investigado como tentativa de feminicídio pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

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