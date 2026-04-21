Homem morre após sofrer ataque a tiros no Jardim Monumento, em Campo Grande

Um homem de 31 anos morreu em Campo Grande após ser alvo de um atentado a tiros na tarde desta terça-feira (21), na rua Osvaldo Aranha, no bairro Jardim Monumento. Segundo as informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada e atendeu à ocorrência em uma conveniência onde o crime aconteceu.

A vítima foi identificada como Augusto Diego Chamorro Cavalcante. Ele chegou a ser socorrido em estado grave ainda no local e encaminhado para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local para realizar a coleta de evidências. Os materiais recolhidos serão analisados pela Polícia Civil, que deve dar andamento aos procedimentos investigativos.

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