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Homem morre após sofrer ataque a tiros no Jardim Monumento, em Campo Grande

O crime aconteceu em uma conveniência, e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar

21 abril 2026 - 21h25Vinícius Santos e Taynara Menezes
Polícia esteve no local - Foto: WhatsApp / JD1Polícia esteve no local - Foto: WhatsApp / JD1  

Um homem de 31 anos morreu em Campo Grande após ser alvo de um atentado a tiros na tarde desta terça-feira (21), na rua Osvaldo Aranha, no bairro Jardim Monumento. Segundo as informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada e atendeu à ocorrência em uma conveniência onde o crime aconteceu.

A vítima foi identificada como Augusto Diego Chamorro Cavalcante. Ele chegou a ser socorrido em estado grave ainda no local e encaminhado para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local para realizar a coleta de evidências. Os materiais recolhidos serão analisados pela Polícia Civil, que deve dar andamento aos procedimentos investigativos.

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