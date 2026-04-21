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Homem com mais de 220 ocorrências é perseguido a tiros e se refugia em igreja em MS

Ataque ocorreu em Costa Rica e suspeitos atiraram contra o local e atingiram outro homem, de 30 anos

21 abril 2026 - 09h31Vinicius Costa
Fundação Hospitalar de Costa RicaFundação Hospitalar de Costa Rica   (Redes Sociais)

Homem, de 23 anos, que acumula mais de 220 ocorrências policiais, foi perseguido e alvo de disparos de arma de fogo na noite de domingo (19), em Costa Rica - a 327 quilômetros de Campo Grande. Na tentativa de escapar dos atiradores, ele correu e se refugiou em uma igreja da cidade.

Mesmo com a vítima dentro do local religioso, os suspeitos continuaram efetuando disparos, atingindo a porta de vidro e a parede do prédio. Apesar da intensidade da ação, não há confirmação de que o alvo tenha sido ferido.

Durante a ocorrência, um segundo homem, de 30 anos, que estava com o alvo e é parente da esposa dele, acabou baleado. Ele foi atingido na mão ainda na rua, antes da vítima principal entrar na igreja.

O ferido foi socorrido e encaminhado à Fundação Hospitalar do município. Segundo informações médicas, ele não sofreu lesões graves e não corre risco de morte.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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