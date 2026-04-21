Menu
Menu Busca terça, 21 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Interior

Homem que assaltou dois motoristas de app é preso em Dourados

Suspeito, de 33 anos, teria usado faca para obrigar vítimas a fazer transferências via Pix

21 abril 2026 - 11h12Taynara Menezes
Suspeito sendo preso após dois assaltos Suspeito sendo preso após dois assaltos   (Foto: Osvaldo Duarte )

Um homem de 33 anos, suspeito de assaltar dois motoristas de aplicativo, foi preso na região do bairro Jardim Santo André, em Dourados.

Conforme o site Dourados News, a ação foi resultado da Polícia Civil e a Guarda Municipal, depois do registro de uma segunda ocorrência com características semelhantes.

Uma das vítimas, uma motorista de 39 anos, relatou que recebeu uma corrida na rua Monte Alegre, nas proximidades de um supermercado. Segundo o depoimento, o homem entrou no veículo e, durante o trajeto, a ameaçou com uma faca, obrigando-a a realizar transferências bancárias.

De acordo com a Polícia Civil, foram identificados dois pagamentos via Pix, nos valores de R$ 124 e R$ 130, feitos da conta da vítima para a do suspeito.

Durante as diligências, os policiais encontraram indícios de que o mesmo homem possa ter cometido outro assalto com características semelhantes no bairro Panambi Verá, por volta das 3h do mesmo dia.

O suspeito foi preso em flagrante por roubo. A polícia segue investigando o caso para verificar a possível participação de outras pessoas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa fica na região central da cidade
Interior
Casa desaba e família de idosos é retirada às pressas em Corumbá
Depac Dourados
Interior
Idosa perde R$ 13,2 mil em golpe do "falso advogado" em Dourados
Hospital Regional de Três Lagoas
Interior
Pronto Atendimento do HR de Três Lagoas é mantido após acordo entre Estado e município
Bêbado, motociclista cai ao passar por quebra-molas em Chapadão do Sul
Interior
Bêbado, motociclista cai ao passar por quebra-molas em Chapadão do Sul
Homem morre após confronto com a polícia em Ribas do Rio Pardo
Interior
Homem morre após confronto com a polícia em Ribas do Rio Pardo
Reprodução - Alvorada Informa
Polícia
Idoso é encontrado morto em residência no distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
Interior
Adolescente é detido após ameaçar matar diretor de escola em MS
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Interior
Chikungunya faz primeira vítima em área urbana de Dourados
Divulgação - BPMRv
Polícia
Motorista é preso na MS-156 e apreensão de haxixe causa prejuízo de R$ 900 mil ao tráfico
Divulgação / PRF
Polícia
PRF apreende 368 kg de maconha em Bataguassu e prende homem em flagrante

Mais Lidas

Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC
Militar estava internado sob escolta
Polícia
Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande