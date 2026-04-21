Homem que assaltou dois motoristas de app é preso em Dourados

Um homem de 33 anos, suspeito de assaltar dois motoristas de aplicativo, foi preso na região do bairro Jardim Santo André, em Dourados.

Conforme o site Dourados News, a ação foi resultado da Polícia Civil e a Guarda Municipal, depois do registro de uma segunda ocorrência com características semelhantes.

Uma das vítimas, uma motorista de 39 anos, relatou que recebeu uma corrida na rua Monte Alegre, nas proximidades de um supermercado. Segundo o depoimento, o homem entrou no veículo e, durante o trajeto, a ameaçou com uma faca, obrigando-a a realizar transferências bancárias.

De acordo com a Polícia Civil, foram identificados dois pagamentos via Pix, nos valores de R$ 124 e R$ 130, feitos da conta da vítima para a do suspeito.

Durante as diligências, os policiais encontraram indícios de que o mesmo homem possa ter cometido outro assalto com características semelhantes no bairro Panambi Verá, por volta das 3h do mesmo dia.

O suspeito foi preso em flagrante por roubo. A polícia segue investigando o caso para verificar a possível participação de outras pessoas.

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