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Pronto Atendimento do HR de Três Lagoas é mantido após acordo entre Estado e município

Decisão garante continuidade do serviço na Costa Leste e prevê ajustes na organização da rede de saúde

20 abril 2026 - 18h49Taynara Menezes
Hospital Regional de Três LagoasHospital Regional de Três Lagoas   (Foto: André Lima)

O Pronto Atendimento Médico do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, será mantido em funcionamento após alinhamento técnico entre o Governo do Estado e a gestão municipal. A decisão foi construída de forma conjunta, considerando demandas locais e a necessidade de garantir assistência contínua à população.

O entendimento foi fechado durante reunião realizada na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Campo Grande, na semana passada, com participação de equipes técnicas do Estado e do município. Na ocasião, foi pactuada a manutenção do serviço, com ajustes operacionais que ainda serão detalhados de forma integrada.

Segundo a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, o objetivo é assegurar atendimento organizado e eficiente. “Nosso foco é garantir que a população tenha acesso ao atendimento de forma organizada e eficiente, com diálogo permanente com os municípios e responsabilidade na gestão da rede”, detalhou Crhistinne.

O Hospital Regional da Costa Leste segue como unidade estratégica para o sistema de saúde estadual, com atendimento de urgência e emergência e suporte a especialidades de média e alta complexidade. A SES destaca que os fluxos assistenciais continuarão sendo aprimorados com apoio do Complexo Regulador Estadual, garantindo encaminhamento adequado dos pacientes conforme a necessidade clínica.

O diálogo entre Estado e município deve continuar nos próximos dias, com foco na melhoria dos fluxos de atendimento e no fortalecimento da rede de saúde na região.

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