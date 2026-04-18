Bêbado, motociclista cai ao passar por quebra-molas em Chapadão do Sul

Um homem, de 31 anos, ficou ferido após cair de moto na manhã deste sábado em Chapadão do Sul, cidade distante 331 quilômetros da Capital.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 7h46. No local, a vítima foi encontrada inconsciente, com forte odor etílico, além de apresentar escoriações nos membros superiores e na face e sangramento no ouvido direito.
Ainda conforme as informações, o homem teria perdido o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas, o que provocou a queda.
Ele foi atendido pela equipe da Unidade de Resgate e encaminhado para atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Chapadão do Sul.
A Polícia Militar também esteve no local e ficou responsável pela motocicleta.Reportar Erro
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