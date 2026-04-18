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Bêbado, motociclista cai ao passar por quebra-molas em Chapadão do Sul

Vítima foi socorrida com escoriações e sangramento no ouvido

18 abril 2026 - 16h16Gabrielly Gonzalez

Um homem, de 31 anos, ficou ferido após cair de moto na manhã deste sábado em Chapadão do Sul, cidade distante 331 quilômetros da Capital. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 7h46. No local, a vítima foi encontrada inconsciente, com forte odor etílico, além de apresentar escoriações nos membros superiores e na face e sangramento no ouvido direito.

Ainda conforme as informações, o homem teria perdido o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas, o que provocou a queda.

Ele foi atendido pela equipe da Unidade de Resgate e encaminhado para atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Chapadão do Sul.

A Polícia Militar também esteve no local e ficou responsável pela motocicleta.

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