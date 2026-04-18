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Identificado piloto de MS morto em queda de avião no interior de SP

Gabriel Bispo Gonçalves, de 29 anos, morador de Ponta Porã, era o único ocupante da aeronave

18 abril 2026 - 17h52Sarah Chaves, com Ponta Porã News

Foi identificado como Gabriel Bispo Gonçalves, de 29 anos, o piloto que morreu na queda de um avião monomotor na madrugada deste sábado (18), no interior de São Paulo.

Morador do distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã (MS), Gabriel era o único ocupante da aeronave, um Cessna, que caiu em uma área de fazenda próxima a um canavial na zona rural de Altair, nas proximidades de Olímpia.

A identificação foi confirmada por familiares após o corpo ser localizado carbonizado dentro da fuselagem, o que dificultou o reconhecimento inicial. A confirmação oficial deve ser formalizada por meio de exames no Instituto Médico Legal (IML) de Barretos (SP).

De acordo com relatos de trabalhadores da região, houve um forte clarão seguido de incêndio no momento da queda, o que levou ao acionamento da Polícia Militar. Quando as equipes chegaram, o avião já havia sido completamente destruído pelas chamas.

A família aguarda a liberação do corpo para realizar o translado para Mato Grosso do Sul e conta com apoio jurídico no interior paulista para agilizar os trâmites.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação, com atuação da Polícia Científica e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa). Até o momento, não há indícios de transporte de drogas ou contrabando.

Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro apontam que a aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso, após o vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), no último dia 9 de abril, o que indica que o avião não estava autorizado a operar.


 

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