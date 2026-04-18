Onça-pintada é achada morta às margens da BR-262

Uma onça-pintada foi encontrada morta na manhã deste sábado (18) às margens da BR-262, entre Miranda e Corumbá, região do Pantanal com suspeita de atropelamento.

A ocorrência foi comunicada por um motorista que viu o animal próximo à pista. Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) foram até o local e confirmaram a morte da onça. O corpo apresentava sinais compatíveis com colisão com veículo.

A PMA recolheu o animal e segue atuando no caso, com apoio de profissionais da área ambiental, para registro e apuração do ocorrido.

O trecho da rodovia onde o animal foi encontrado é conhecido pela presença frequente de fauna, principalmente à noite, quando os animais atravessam a pista em busca de alimento ou abrigo.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e evitem acidentes, já que a região é área de circulação de animais. Em caso de animais feridos na pista, a recomendação é acionar a polícia imediatamente pelo 190 (Polícia Militar) ou (67) 3941-0141 - PMA.

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