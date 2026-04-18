Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia, neste sábado (18), o concurso 2.998, com prêmio estimado em R$ 60 milhões. O sorteio será realizado às 20h (horário de MS), no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
As apostas podem ser feitas até as 19h, em lotéricas credenciadas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.
No concurso anterior, realizado na quinta-feira (16), ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Uma aposta de Água Doce (SC) acertou cinco números e levou R$ 63,8 mil. Ao todo, 33 apostas fizeram a quina e 2.920 acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 1.190,33.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Brasil
Projeto que endurece punição para agressor de mulher preso vai à sanção
Brasil
Em cerimônia reservada, família á adeua a Oscar Schmidt
Brasil
Lei anti-cotas raciais de Santa Catarina é derrubada pelo STF
Brasil
Brasil e Espanha assinam acordos sobre big techs e tecnologia digital
Brasil
Banco Central decreta liquidação de cooperativa de crédito
Brasil
Ramagem diz estar regular nos EUA e agradece governo Trump após prisão
Brasil
Câmara destrava PEC da 6x1 com sessão nesta sexta
Brasil
Alckmin assume interinamente com Lula fora do país
Brasil
Anvisa cria grupo de trabalho para uso seguro de canetas emagrecedoras
Oportunidade