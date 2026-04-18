Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia, neste sábado (18), o concurso 2.998, com prêmio estimado em R$ 60 milhões. O sorteio será realizado às 20h (horário de MS), no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em lotéricas credenciadas, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

No concurso anterior, realizado na quinta-feira (16), ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Uma aposta de Água Doce (SC) acertou cinco números e levou R$ 63,8 mil. Ao todo, 33 apostas fizeram a quina e 2.920 acertaram quatro dezenas, com prêmio individual de R$ 1.190,33.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também