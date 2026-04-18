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Motociclista sofre fratura exposta após bater em poste em Aquidauana

A suspeita é de que a vítima tenha ingerido álcool antes de dirigir

18 abril 2026 - 15h52Sarah Chaves
Foto: Jornal A Princesinha NewsFoto: Jornal A Princesinha News  

Um motociclista ficou gravemente ferido, com fratura exposta na perna esquerda, após bater contra um poste na noite de sexta-feira (17), no bairro Jardim Aeroporto 2, em Aquidauana. Há suspeita de que ele estivesse sob efeito de álcool.

Segundo o site, A Princesinha News, o acidente aconteceu na rua José das Bandeiras. Com o impacto, o homem ficou desacordado e caiu na via. Testemunhas relataram que ele apresentava forte cheiro de bebida alcoólica, informação que deve ser apurada pelas autoridades.

Ainda não há confirmação sobre o que teria causado a colisão. Após o acidente, a vítima permaneceu no local até a chegada do socorro.

Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde do motociclista.

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