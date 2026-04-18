Enfermeira morre durante cirurgia em Aquidauana

A enfermeira e servidora pública Lucimeire Duarte Vilela, de 53 anos, morreu após complicações durante a realização de uma cirurgia. Ela atuava no Hospital Regional de Aquidauana e também já havia trabalhado na Prefeitura de Anastácio, na área da saúde.

Segundo informações divulgadas pelas instituições, Lucimeire exercia funções no atendimento à população e integrava equipes de saúde nos dois municípios.

O velório foi realizado nesta sexta-feira (17), a partir das 8h, na Capela Jardim das Palmeiras. O sepultamento ocorreu às 15h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.



Lucimeire era conhecida por sua dedicação, ela cuidava dos pacientes com carinho e respeito no Hospital Regional de Aquidauana. Em nota, a unidade destacou a importância dela e agradeceu por tudo que fez ao longo dos anos.

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