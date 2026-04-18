JD1TV: Câmeras flagraram facada que matou um homem no bar no Indubrasil

Conforme já havia sido informado pela polícia no registro policial, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 33 anos esfaqueia um idoso no bar na Rua Ganso, no bairro Vila Manoel Secco Thomé na sexta-feira (17).

O autor foi localizado pela Polícia Militar não muito distante do local do crime e alegou que agiu por legítima defesa, versão confrontada por imagens.

Ainda segundo o boletim, os envolvidos tinham discutido momentos antes, mas o autor foi embora e voltou com a roupa trocada, sentou ao lado da vítima e desferiu a facada fatal. O caso foi registrado como homicídio qualificado por traição, emboscada e motivo fútil na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. Veja:

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