Homem morre em confronto durante operação policial em Coxim

Bruno Henrique da Silva morreu na manhã desta sexta-feira (17) ao confrontar equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em Coxim.

Segundo informações do Site Coxim Agora, uma operação policial voltada ao combate de organizações criminosas que atuam na região terminou com a morte do suspeito. Bruno entrou em confronto com os policiais durante a ação. Ele chegou a ser socorrido no local e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos.

Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos. Até o momento, a Polícia Militar não divulgou detalhes sobre a dinâmica do confronto.

Operação -

A operação integra um conjunto de ações intensificadas diante do aumento de episódios violentos registrados recentemente em Coxim e cidades vizinhas. Investigações apontam que disputas entre facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital estariam relacionadas a atentados, ameaças e homicídios na região.

Ainda nesta sexta-feira, em outra ocorrência no município, dois cunhados foram presos por posse ilegal de armas e munições no Conjunto Residencial Taquari.

A abordagem ocorreu por volta das 5h15, na rodovia MS-223, entre o distrito de Silviolândia e Coxim. Um homem de 30 anos, identificado como José Leonardo dos Santos, foi flagrado com duas munições calibre .22 enquanto conduzia uma motocicleta.

Na sequência, os policiais foram até a residência do suspeito, onde, com autorização da esposa, localizaram uma pistola calibre .22 escondida em um guarda-roupa, além de munições de diversos calibres, como .357, .32 e .22, e estojos deflagrados. Crianças estavam na casa no momento da ação.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, e os materiais apreendidos passarão por perícia. As ocorrências seguem sob investigação, e a expectativa é de que novos desdobramentos sobre a operação sejam divulgados pelas autoridades ao longo do dia.

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